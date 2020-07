Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Oussama Kheriji, a appelé à la réouverture de l’usine de fourrages dans la ferme pilote “Fritissa” à Mateur (gouvernorat de Bizerte) relevant de l’office de l’élevage et des pâturages.

Lors d’une séance de travail tenue hier lundi sur la situation de la ferme, il a recommandé de réactiver le partenariat entre les secteurs public et privé pour tirer profit de l’encadrement et de la formation et pour faciliter la création de projets de recherche et de développement.

Il a aussi évoqué les difficultés entravant la réalisation des équilibres financiers de la ferme dont en particulier l’absence d’investissements, la hausse du coût des salaires et le manque d’encadrement.

La séance de travail a été tenue suite à une visite effectuée par le ministre de l’agriculture à la ferme “Fritissa” à la fin du mois de mai dernier où il a pris connaissance des activités de la société entre élevage (ovin et bovin), et les cultures réalisées au cours de cette saison dont les céréales (différentes catégories de blé dur) et les fourrages.