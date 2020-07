La Direction générale des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche met en garde contre la consommation des palourdes vivantes (des coquillages bivalves) actuellement en vente car elles ne respectent pas les normes de sécurité sanitaire, et représentent donc un danger sur la santé des consommateurs.

Il s’agit des ruditapes decussatus qui n’ont pas été purifiées dans les centres spécialement conçus et qui disposent de la certification sanitaire vétérinaire, a expliqué la même source dans un communiqué.

En vertu de l’arrêté du ministre de l’Agriculture daté du 20 septembre 1994, relatif à l’organisation de la pêche des clovisses et les textes d’application, la pêche de ce produit est interdite à partir de la date du 14 mai de chaque année, d’où la non soumission des zones de pêche classées aux opérations de contrôle sanitaire par les services vétérinaire du ministère.

Le département de l’Agriculture a coordonné avec les autres structures et ministères concernés par le suivi sanitaire afin d’intensifier et renforcer les opérations de contrôle au niveau national et pour prendre les mesures légales adéquates.