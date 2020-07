Le guide qualité destiné aux chefs de projets des ponts et chaussées permettra de remédier à plusieurs manquements liés à la sécurité et la qualité, a indiqué vendredi le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Moncef Selliti.

Elaboré en collaboration avec la Banque européenne de l’Investissement (BEI) dans le cadre du programme d’aide technique à la direction générale des ponts et chaussées visant à moderniser les routes, ce guide fournira un nouveau mécanisme de travail aux cadres du ministère afin d’améliorer les prestations en matière d’infrastructure, a indiqué le ministre lors d’une conférence tenue, vendredi, à Sfax.

Ce guide sera généralisé à d’autres projets, a-t-il ajouté, rappelant que son département est actuellement en train de chapeauter 4 mille projets d’un coût estimé à 3, 6 millions de dinars dont l’exécution a repris après le confinement sanitaire.