L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) et le groupe Oxford Business Group (OBG) lanceront le 9 juillet courant, un rapport consacré à l’impact de la pandémie de Covid-19 et à la stratégie de relance du pays.

Intitulé ” Tunisia Covid-19 Response Report “, ce rapport présentera la réponse de la Tunisie à la crise du coronavirus et donnera une vue d’ensemble de la situation macroéconomique et politique du pays avant la crise du coronavirus, selon un communiqué publié, jeudi, par le groupe Oxford Business.

Il suivra ensuite la propagation du virus à l’intérieur du pays, comparant la situation à celle d’autres pays, et exposera la stratégie de réponse immédiate adoptée par les secteurs public et privé.

Le rapport présentera également une évaluation économique de l’épidémie et une estimation de l’impact à moyen terme de cette dernière sur les secteurs clés de l’économie pour le deuxième trimestre de l’année 2020, analysant également les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement en réponse à la crise et les mécanismes d’aide et de relance mis en place provisoirement.

Le rapport prévoit aussi une analyse des secteurs qui seront désignés comme prioritaires à la reprise et de l’émergence attendue de nouvelles manières de faire des affaires, notamment du rôle croissant des technologies et de l’innovation comme moteurs de réussite socio-économique.