Les cours mondiaux du pétrole brut ont poursuivi leur tendance baissière sous l’impact de la crise de Covid-19 et de la possibilité d’une reprise de la production libyenne sur les marchés, a indiqué, mercredi, le ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique sur sa page Facebook.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, a atteint 41,1 dollars, soit une baisse de 1,46%, et le prix du baril de West texas intermediate (WIT) a baissé à 39,09 dollars, avec une baisse de 1,54%.

Les prix du pétrole sont toujours impactés par les craintes d’une deuxième vague d’épidémie de Covid, dont la fin ne semble pas encore proche, surtout que le nombre des décès a dépassé 1 demi-million et le nombre mondial de cas de contamination au Coronavirus a dépassé la barre des 10 millions.

Des observateurs ont déjà formulé leurs craintes de voir la pandémie du COVID-19 s’aggrave davantage. Les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) donnent raison à ces craintes en l’absence de vaccin.

Sur un autre plan, la reprise de la production pétrolière en Libye, est un facteur déterminant de l’offre et de la demande de pétrole. Celle-ci est passée de plus d’un million de barils par jour à moins de 100 mille barils par jour après la fermeture de champs pétroliers et des ports par les alliances du maréchal Khalifa Haftar.