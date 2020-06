Cette vitesse de téléchargement a été mesurée dans quatre grands gouvernorats du pays, à savoir le Grand Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax, et ce de janvier à mars 2020.

Forte des derniers résultats communiqués par l’organisme mondial Speedtest® de Ookla® (*), le leader en applications de mesure du débit de connexion Internet des réseaux Fixe et Mobile, en data en analyse de données, Tunisie Telecom confirme de plus en plus les efforts entrepris pour l’amélioration de son réseau de connexion mobile 4G, qui a enregistré une vitesse de téléchargement moyenne de 29.56 Mbps de Janvier à Mars 2020, comparée à une vitesse de 20.67 Mbps enregistrée l’année dernière pendant la même période.

Durant le 1er trimestre 2020, Ookla® a analysé les résultats des tests faits sur le réseau de Tunisie Telecom et a enregistré les performances suivantes : le réseau TT est vérifié et confirmé par de Ookla® comme étant le réseau 4G le plus rapide en vitesse de téléchargement dans les grandes villes à savoir le Grand Tunis, Sfax, Bizerte ainsi que la ville de Sousse.

Parmi les autres résultats enregistrés, il s’avère que les utilisateurs de Smartphones de la marque Huawei sur le réseau TT bénéficient actuellement de la connexion 4G la plus rapide en Tunisie en vitesse de téléchargement. Sachant que Huawei possède l’un des plus grands parcs d’équipements mobile en Tunisie, ceci place TT comme un opérateur de choix pour l’utilisation de l’Internet Mobile.

Ces résultats confirment aussi la volonté de TT d’améliorer constamment la qualité de son réseau 4G et de le généraliser sur tout le territoire pour permettre à ses abonnés où qu’ils soient de profiter d’une connexion Internet Mobile rapide et de vivre leurs passions sans avoir à se soucier du débit.

