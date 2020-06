Une rencontre a été organisée lundi, par le ministère de la formation professionnelle et l’emploi pour annoncer le démarrage des travaux relatifs à l’élaboration des textes réglementaires de la loi sur l’économie sociale et solidaire, adoptée par le parlement le 17 juin dernier.

A cette occasion, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, FAthi Belhaj, a indiqué que cette loi qui comprend 24 articles a pour objectif d’instaurer la justice sociale et les valeurs de solidarité outre la restructuration de l’économie informelle.

Il a relevé l’importance que cette loi qui offrira de nouvelles opportunités d’emploi aux habitants des régions à l’intérieur du pays et aux catégories à faibles revenus.

” Le ministère de l’emploi et ses partenaires s’emploient à assurer l’efficacité de cette nouvelle législation et sa mise en œuvre, à travers l’élaboration de ses textes réglementaires, organisationnels et des décrets gouvernementaux, en concertation avec toutes les parties intervenantes, a-t-il ajouté.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a appelé à la nécessité de hâter l’élaboration des textes réglementaires et organisationnels de cette loi et à mettre en place les structures y afférentes, soulignant que 5 départements relevant de la centrale syndicale seront chargés de faire connaitre l’économie sociale et solidaire auprès de la société civile, outre la formation d’experts pour l’accompagnement à la création d’entreprises économiques sociales et solidaires.

Il a précisé que l’économie sociale et solidaire est une passerelle vers le développement durable et intégré, réitérant son adhésion à ce processus et aux textes et conventions internationales relatifs à l’économie sociale et solidaire.

Cette rencontre a comporté plusieurs interventions qui ont été présentées par des représentants de l’UGTT, l’UTICA, l’UTAP et du bureau international de travail.