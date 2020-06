A l’occasion de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) relative à l’exercice 2019, le management d’Attijari bank a mis l’accent sur l’avancement de son programme «Excellence 2020», soutenu par un travail de relais des managers sur le terrain et coordonné par le département «Transformation & Projets Stratégiques» dans son rôle de PMO (Project Management Office).

“Soucieuse de la réussite et de la pérennisation de son plan de transformation, Attijari bank a mis en place un dispositif de pilotage reposant sur 2 facteurs clés, à savoir des indicateurs de performance clairs et mesurables et un rôle de relais assuré par les managers de la banque”.

Dans le cadre de son plan Attijari bank a fait du digital l’un de ses piliers majeurs.

Au terme de l’exercice 2019, les dépôts de la clientèle se sont accrus de 5,9% soit une augmentation de 399,9 MTND, passant ainsi de 6 760,8MTND à 7 160,7MTND au 31.12.2019.

L’évolution des dépôts en 2019 s’explique principalement par :

– Une hausse de 3,4% des dépôts à vue pour s’établir à 3 228,1 MTND à fin 2019 contre 3 123,1 MTND une année auparavant, soit une augmentation en volume de 105,0 MTND ;

– Une augmentation de 6,1% (+134,3 MTND) des dépôts d’épargne en passant de 2 201,1 MTND au 31.12.2018 à 2 335,4 MTND au 31.12.2019 ;

– Une hausse des dépôts à terme de 18% pour se situer à 1 159 ,1 MTND à fin 2019 ;

– Une baisse de 1,5 MTND au niveau des certificats de dépôts, passant de 134,5 MTND à fin 2018 à 133,0 MTND au 31.12.2019.

Crédits à la clientèle :

Au 31.12.2019, la banque a atteint un encours global de 5 714,7 MTND contre 5 440,2MTND soit une progression de 5,0% en comparaison avec l’exercice 2018.

Cette croissance est principalement imputable à la hausse des crédits à moyen et long terme de 178,7 MTND (+4,7%). Les crédits à court terme ont haussé de 78,1 MTND (+4,8%).

Le Produit Net Bancaire (PNB) a atteint à fin 2019 484,2 MTND contre 436,4 MTND en 2018 enregistrant ainsi une augmentation de 11%.

Cette évolution du PNB est due principalement à :

La progression des intérêts et revenus assimilés de 21,1%,

L’accroissement des intérêts encourus et charges assimilées de 18,7%,

La hausse des commissions perçues de 7,5 MTND atteignant un volume de 121,6 MTND contre 114,1 MTND en 2018,

La baisse du résultat sur opérations de marché de -5,7%.

Principaux ratios :



