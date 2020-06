Une équipe de travail a été chargée de réaliser une étude pour l’évaluation des jours et horaires de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif.

Les services du ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption ont expliqué, dans un communiqué publié mercredi, que l’étude, qui s’étalera sur trois mois, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation et du suivi périodique des résultats des programmes de modernisation de l’administration et de la Fonction publique.

L’objectif consiste à évaluer la répartition des horaires de travail appliquée aux agents de l’Etat, des Collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif conformément au décret n°1710 de 2012 en date du 14 septembre 2012. Il s’agit, également, d’analyser et d’examiner les choix et solutions possibles pour améliorer cette répartition en proposant de nouveaux scénarios.

Une consultation élargie sera ensuite organisée avant l’élaboration d’un projet de décret sur l’option qui sera retenue par le gouvernement.

Le 22 mars 2012, Mohamed Abbou, alors ministre chargé de la réforme administrative a lancé une consultation sur Internet qui a pour objectif l’amélioration de la qualité du travail administratif et des services fournis aux citoyens au même temps que l’allègement du temps de travail pour les agents.