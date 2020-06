Selon la dernière mise à jour des chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le continent africain compte désormais environ 290 000 cas confirmés de Covid-19 ayant entraîné le décès de près de 7 700 personnes (statistiques du samedi 20 juin 2020). Mais (petite) bonne nouvelle : environ 132 500 personnes infectées par le virus sont guéries.

Toujours selon l’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies, la pandémie a touché la totalité des 54 pays africains (54), mais les affectés par la Covid-19 sont respectivement l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria, le Ghana et l’Algérie.

Cependant, le CDC Afrique ajoute dans ses analyses une précision de taille. Il souligne notamment qu’en tenant compte de la population, Djibouti, Saint Tomé-et-Principe, le Gabon, le Cap Vert et la Guinée équatoriale rapporteraient le plus de cas cumulés de Covid-19 pour 100 000 habitants. Mais l’Afrique australe qui devient désormais la zone la plus affectée du continent en termes de cas positifs de la Covid-19, surpassant ainsi l’Afrique du Nord ; et l’Afrique occidentale arrive en troisième position en nombre de cas de Covid-19.

Tout ceci montre que le continent africain résiste -on ne sait par quel miracle- à la grande propagation du coronavirus. Mais pour combien de temps encore?