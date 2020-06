Les gouvernements du monde entier ont réagi rapidement et avec force pour atténuer l’impact de la COVID-19 sur leurs secteurs du tourisme, ainsi qu’il ressort d’une nouvelle étude de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Alors que de nombreuses destinations commencent à assouplir les restrictions sur les voyages, l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme publie sa première note de synthèse sur le tourisme et la COVID-19 rendant compte des efforts déployés pour sauvegarder les emplois et jeter les bases du redressement.

Depuis le début de la crise actuelle, l’OMT a exhorté les gouvernements et les organisations internationales à élever le tourisme au rang de priorité, étant donné que le secteur est un important pourvoyeur d’emplois et un pilier de la croissance économique. L’étude réalisée pour la note de synthèse indique que tel a été le cas. Sur les 220 pays et territoires passés en revue au 22 mai, 167 signalent avoir pris des mesures pour atténuer les effets de la crise. Parmi eux, 144 ont adopté des politiques budgétaires et monétaires et 100 ont pris des mesures spécifiques pour soutenir les emplois et la formation, dans le tourisme et dans d’autres secteurs économiques clé.

Le tourisme, activité vitale pour des millions de personnes

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : «La détermination des gouvernements à soutenir le tourisme et maintenant à le faire redémarrer témoigne de l’importance du secteur. Dans de nombreux pays, particulièrement dans les pays en développement, le tourisme apporte une contribution considérable aux moyens d’existence et à la croissance économique ; il est donc vital d’assurer une reprise du tourisme au bon moment et de manière responsable.»