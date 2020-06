Le suivi de la situation environnementale dans les différentes zones touristiques, ainsi que les divers programmes et études sur la protection et l’environnement et l’aménagement des plages dans ces zones ont été au centre d’une séance de travail tenue jeudi 18 juin 2020 entre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, et celui de l’Environnement, Chokri Ben Hassen.

Les deux ministre ont souligné l’impératif de mettre en place un plan d’action commun pour surmonter tous les problèmes environnementaux dans les zones touristiques et de créer une équipe de travail mixte qui se réunit périodiquement pour faciliter la mise en œuvre des programmes et projets pour la propreté de l’environnement et des régions côtières, selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme de l’Artisanat.

Toumi et Ben Hassen ont recommandé de renforcer le suivi de la mise en oeuvre du programme national de la propreté et de l’embellissement, puisqu’il représente un facteur majeur de la préservation et de la diversification du produit touristique dans les diverses régions du pays.

Il s’agit également d’assurer l’encadrement technique pour les divers intervenants dans les opérations de nettoyage et de propreté afin d’améliorer la qualité des interventions et atteindre l’efficacité souhaitée, tout en allouant une attention particulière aux zones humides, écologiques, sites archéologiques et autres éléments du tourisme alternatif et culturel, en raison de la spécificité de ces régions, qui enregistrent un afflux important des Tunisiens et des touristes.