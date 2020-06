Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche annonce, vendredi 19 juin 2020, la nomination de Abdelfatah Said, nouveau directeur général de la production agricole, et Ezzedine Chalghaf, nouveau directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages.

D’autres nominations ont été annoncées, à savoir celles de Khedija Belkhirat au poste de directrice générale de l’Agence foncière agricole, et de Tarek Jarrahi au poste du directeur général de l’Institut national des grandes cultures.