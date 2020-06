Les relations de coopération bilatérale dans divers domaines et la volonté des deux pays de les hisser au plus haut niveau ont été au centre de la rencontre, jeudi, entre le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald Blome, au siège du département.

Erray a souligné, dans ce cadre, l’importance accordée par la Tunisie au développement et à l’élargissement des relations de partenariat avec les Etats-Unis à de nouveaux domaines, indique le département des Affaires étrangères.

Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessite de renforcer les concertations et la coordination dans le cadre d’un travail multipartite au regard de la place de la Tunisie en tant que membre du conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur américain ont échangé les points de vue sur des questions d’ordre internationale et régionale d’intérêt commun, notamment le développement de la situation en Libye.