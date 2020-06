L’Association des magistrats tunisiens (AMT) annonce la tenue de son congrès les 4 et 5 juillet prochain à Monastir, sous le slogan ” Parachèvement de l’instauration d’une magistrature indépendante “.

Selon un communiqué de l’AMT, l’ordre du jour du 14ème congrès comprend la lecture, la discussion et l’approbation des rapports moral et financier, l’élection du président, des deux vice-présidents et des membres des commissions chargées de l’élaboration des motions.

Le congrès verra également, le 5 juillet 2020, l’élection des membres du bureau exécutif de l’AMT pour le mandat (2020-2023). Ces élections se dérouleront en un seul tour de scrutin par le vote à bulletin secret et personnel, précise la même source.

Le bureau exécutif invite tous les membres de l’AMT à participer au 14ème congrès dès lors que le pays a réussi à contenir la pandémie Covid-19 et après la fin des phases de confinement et de confinement ciblé.

Le bureau exécutif de l’AMT est composé de 11 membres dont la répartition est fixée, conformément au règlement intérieur de l’association comme suit: Quatre membres parmi les magistrats des tribunaux du Grand Tunis et des tribunaux relevant des cours d’appel de Nabeul et de Bizerte, un membre du tribunal administratif, un membre de la cour des comptes et cinq membres représentant le reste des tribunaux dans le pays.

Peut se porter candidat au bureau exécutif, tout magistrat exerçant la profession depuis au moins deux ans et étant membre adhérent de l’AMT ayant déclaré ses biens.

A noter que le 14ème congrès était prévu pour les 14 et 15 mars dernier, mais l’association avait décidé de le reporter en raison de la pandémie Covid-19.