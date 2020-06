L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) appelle les voyageurs à respecter, à partir du 18 juin, un certain nombre de mesures, afin d’assurer l’achèvement des procédures de voyage dans les meilleures conditions, et éviter le risque de propagation de la pandémie du coronavirus.

L’OACA indique que chaque voyageur n’est autorisé à être accompagné ou accueilli que par une seule personne, que ce soit pour les vols d’aller ou de retour. Il doit, aussi, accepter obligatoirement la prise de sa température à l’entrée des aérogares.

A noter que les personnes présentant une température dépassant les 38 degrés seront de facto interdites l’accès de l’aéroport.

Tout voyageur est invité à se présenter à l’aéroport quatre heures avant son vol, et à afin d’éviter l’encombrement au niveau des espaces d’enregistrement et des zones de procédures douanières.

L’Office appelle également les voyageurs à porter un masque, à respecter les procédures de distanciation sociale (au moins 1 mètre) et à la désinfection continue des mains, en utilisant les produits désinfectants disponibles dans les différents espaces de l’aéroport.