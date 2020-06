L’USA, un véritable partenaire de la Tunisie dans le domaine agricole (Oussama Kheriji)

Les Etats-Unis d’Amérique sont un véritable partenaire de la Tunisie dans le domaine agricole, la formation et le soutien des Petites et Moyennes Entreprises spécialisées dans l’emballage et la commercialisation de leurs produits et l’appui des petits agriculteurs, a déclaré le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Oussama Kheriji.

La déclaration du ministre intervient, au cours d’une rencontre tenue, lundi avec l’ambassadeur des USA en Tunisie, Donald Blum, sur la coopération entre la Tunisie et les USA dans le secteur agricole et l’échange d’expertises, selon un communiqué du ministère publié, lundi.

De son côté, Bloom a souligné l’engagement de son pays à accompagner la Tunisie dans le développement du secteur agricole et le financement des micro-projets, tels que les projets d’Ain Draham, Sidi Bouzid et Sfax.

Il a mis l’accent sur l’importance du succès de la Tunisie dans la fourniture des produits alimentaires, pendant la période de Covid 19, en dépit des difficultés économiques, sociales et sanitaires, ajoutant que son pays soutiendra davantage la Tunisie.