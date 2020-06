Lors d’un entretien avec Nizar Yaïche, ministre tunisien des Finances, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome a souligné que son pays poursuivra son soutien à la Tunisie, et ce dans dans tous les domaines, particulièrement sécuritaire, économique et financier.

Pour le diplomate américain, il est nécessaire de tirer profit de toutes les opportunités et des programmes de coopération mis la disposition de la Tunisie, tels que les programmes de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et “Prosper Africa” pour la promotion du commerce et de l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique, souligne un communiqué du département des Finances publié sur sa page Facebook.

Blome a salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, estimant justement que l’expérience tunisienne constitue un exemple sur la scène internationale.

Pour sa part, Nizar Yaïche a rappelé les efforts pris par le gouvernement tunisien visant à maîtriser l’impact de la crise de la Covid-19 et les résultats importants enregistrés en ce sens.

Dans ce cadre, il souligné les dispositions prises en vue de soutenir les secteurs économiques impactés et les programmes visant à booster tous les secteurs économiques, au cours de la prochaine étape.