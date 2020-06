Le bureau exécutif de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé vendredi le gouvernement à revenir sur la décision d’arrêter le recrutement et d’élaborer un plan pour réduire le chômage dont le taux ne cesse d’augmenter.

Dans un communiqué rendu public, l’union a appelé l’autorité à instaurer le dialogue et écouter les représentants des sans-emplois afin de comprendre leurs préoccupations et trouver des solutions radicales à leurs problèmes et crises financière et sociale à cause du chômage.

L’Union a également dénoncé tout acte de violence perpétré contre les protestataires pacifiques, soulignant le droit au mouvement de protestation qui est un acquis de la révolution de la liberté et de la dignité introduite dans la constitution de janvier 2014.

L’Union a exprimé par la même occasion sa solidarité avec les militants de l’union des sans emplois.