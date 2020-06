La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), a décidé le lancement d’un plan de communication pour expliquer la méthode de calcul de la facture de consommation d’électricité et du gaz, en publiant une facture plus claire et plus transparente”.

La STEG publie annuellement, environ 25 millions de factures, pour lesquelles environ 19000 demandes de clarification sont reçues.

Après vérification, seulement 40% d’entre elles sont acceptées, soit 0,03% du nombre total de factures, a précisé la société sur la page Facebook du ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique.

Dans ce plan, la STEG va clarifier la méthode utilisée pour les factures forfaitaires, en les modernisant, séparer les services d’électricité et de gaz du reste des services, et préparer un tableau d’indicateurs de service pour les clients.

Il s’agit également, d’accélérer la modernisation du site Internet de la société et intégrer plusieurs applications urgentes qui facilitent les services aux clients.

Cette décision a été prise parmi plusieurs autres décisions suite à une réunion avec le ministre de l’Energie, des mines et de la transition énergétique pour étudier les raisons de plaintes des clients qui considèrent qu’il y a une augmentation injustifiée de la facture d’électricité et du gaz.