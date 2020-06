Un accord de financement de 20 Millions de Dinars (MD) sous forme de prêt consenti pour une durée de 3 ans a été signé, jeudi, entre l”Union Internationale de Banques (UIB) et Baobab Tunisie (microfinance).

Cet accord de prêt confirme, davantage, l’engagement du secteur bancaire à être un allié de référence pour le financement du secteur de la Microfinance par le biais de financement de micro-entrepreneurs devenus encore plus vulnérables par les conditions économiques et sociales actuelles, en particulier avec la crise sanitaire du Covid-19.

L’institution de la microfinance a souligné que la crise du Covid-19 a mis à rude épreuve l’intégralité du tissu économique et social composé, principalement, par des micro entrepreneurs assez fragiles et vulnérables sur les plans économique et financier.

“Ce prêt servira à financer des milliers d’entrepreneurs se retrouvant dans la précarité et les aider à reprendre leurs activités dans les meilleures conditions, nous veillerons à injecter le refinancement nécessaire afin de contribuer mutuellement à la reprise économique du pays “, déclare le DG de Baobab Tunisie, Sehl Zargouni.

Pour sa part, le DG de l’UIB, Mondher GHAZALI a fait savoir que l’UIB considère que la microfinance comme un des vecteurs principaux de l’amélioration de la situation sociale, de la formalisation de l’activité économique et de l’amélioration de la bancarisation de la population, ainsi que de son accès aux services financiers.

D’ailleurs, l’UIB a décidé de réserver un montant minimum de 100 MD dans le cadre de son plan stratégique pour le financement du secteur de la microfinance.

La situation actuelle contribue à fragiliser davantage cette population qui est déjà en situation d’accès difficile au financement.

Ce partenariat avec BAOBAB Tunisie est stratégique et nous sommes engagés à les accompagner dans leur développement, qu’on leur souhaite toujours aussi accéléré et réussi “, a-t-il avancé.

A noter, Baobab Tunisie est une filiale du groupe international Baobab leader dans l’inclusion financière, qui offre ses services principalement à des particuliers, des micros et petites entreprises en Afrique et en Chine.

Fondée en 2005 sous le nom de Microcred, Baobab a aujourd’hui plus de 800 000 clients et 3 800 employés à Madagascar, au Sénégal, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Tunisie, au Zimbabwe, au Burkina Faso, en République Démocratique du Congo et en Chine.

Baobab Tunisie (320 collaborateurs) compte à ce jour plus de 20 000 clients actifs à travers son réseau de 20 agences réparties du nord au sud tunisien, avec 370 millions de dinars engagés dans les différents secteurs de l’économie.