Le ministre du Commerce tunisien, Mohamed Msilini et l’ambassadeur de l’Algérie à Tunis, Azouz Baalal ont convenu d’œuvrer davantage à développer les incitations réciproques échangées entre les deux pays en vertu de l’accord commercial préférentiel tuniso-algérien.

Cette question sera examinée davantage lors de la prochaine rencontre entre le ministre du commerce tunisien et son homologue algérien, qui aura lieu dans l’un des deux pays ou dans une ville frontalière, selon un communiqué du ministère du Commerce.

Msillini a, à cette occasion, souligné la volonté de son gouvernement de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, notamment, dans les domaines économique et commercial.

Il a, par ailleurs, passé en revue les questions que partagent les deux pays à l’instar du développement des zones frontalières, préconisant, à cet égard, de faciliter le transit des voyageurs dans les deux sens.

De son côté, l’ambassadeur de l’Algérie a indiqué que les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et l’Algérie demeurent en deçà des aspirations des deux pays, appelant à renforcer davantage le partenariat bilatéral et à intensifier les rencontres entre les responsables des deux pays, afin d’améliorer la coopération économique bilatérale.