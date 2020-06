Le marché boursier a clôturé la séance de mardi en bonne mine. Le Tunindex a progressé de 0,03% à hauteur de 6 625,39 points, dans un volume total de 4,761 millions de dinars (MD), selon les données publiées sur le site de la bourse.

Dans le vert, le titre SAM a enregistré la plus forte hausse de la séance avec 5,69% à 3,90 dinars(D).

De même, les titres SERVICOM et CEREALIS ont augmenté respectivement, de 4 ,91% et 4,90 % pour clôturer la séance à 0,64 D et 5,77 D. Le titre ELECTROSTAR a progressé respectivement de 4,76% à 0,88 D.

A la baisse, les titres BHL et LAND’OR ont chuté respectivement, de 4,34%% et 3% pour clôturer à 1,32 D et 5,82 D. Idem pour ATB qui a réalisé un repli de 2,85% à 3,40 D. Le titre STB s’est replié de 2,56% à 3,8 D.