Trois films tunisiens sont au line-up de la version en ligne de la 15ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève (Suisse) qui se tient du 8 au 14 au juin 2020.

“Mirage” de Faten Jaziri figure dans la compétition des courts-métrages Fifog d’or & Fifog d’argent qui propose 14 productions en provenance de 14 pays.

Les films de la compétition seront départagés par un jury, composé de 6 membres et issus de divers pays et professions, qui décernera un Fifog d’or et un Fifog d’argent.

“Aya” de Moufida Fedhila ( 2017, 23 mn) et “Le Convive” de Hakim Mastour (Tunisie, Suisse, 2017, 20 mn) figurent parmi 14 oeuvres de la compétition du Prix du public des courts-métrages.

Dans cette compétition sera également présenté “Tunisie 2045” qui est une fiction de 3 mn date de 2015 réalisée par le Français Ted Hardy-Carnac.

Les films sont à voir a l’adresse suivante: https://www.fifog.com/index.php/competition-courts-metrages-or-argen

Le visionnement des films s’arrêtera le dimanche 15 juin à minuit alors que le vote pour le Prix du Public prendra fin le samedi à minuit. Le palmarès sera dévoilé le mardi 16 juin.

Pour cette version en ligne, le festival propose deux compétitions de courts-métrages. Les Fifog d’or et d’argent 2020 qui est dédiée aux films récents et le Fifog du Prix du public montre des films présentés aux précédentes éditions du festival.

“Placée sous le signe de la Résistance… au féminin, l’édition 2020 du FIFOG sera celle de la résistance à l’adversité, du déconfinement des esprits, de l’ouverture aux autres et de tous les espoirs”, selon un communiqué du festival.

Le FIFOG “entend remplir sa mission qui consiste à promouvoir la diffusion de films orientaux peu diffusés en Suisse, à lutter contre le confinement, et contribuer au retour au fonctionnement normal de la vie”, lit-on encore.

Cette quinzième édition aura lieu en deux temps sachant que cette édition en ligne est ouverte au public qui pourra visionner et voter Vimeo ou sur Facebook.

Les projections en salle, notamment des fictions longues, sont reportés à l’automne 2020, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.