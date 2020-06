L’association FACE Tunisie s’est mobilisée, ces derniers mois, pour lutter contre les effets néfastes de la pandémie Covid-19 sur la vie sociale et économique des populations les plus vulnérables.

Pendant le confinement, un partenariat avec le ministère des Affaires sociales et le Croissant-Rouge tunisien a été établi. Des aides en nourriture ou sous forme de bons d’achats ont été octroyés à des centaines de familles nécessiteuses ainsi qu’à des personnes migrantes, mères célibataires ou femmes enceintes vivant dans une précarité extrême.

Durant le mois saint, l’œuvre de solidarité s’est intensifiée. L’association, dont l’objectif principal est de lutter contre toute forme d’exclusion, a procédé à la distribution de 600 couffins de ramadan au profit de familles démunies qui résident au grand Tunis mais aussi aux gouvernorats de Bizerte et de Béja, et ce en collaboration avec les Centres de défense et d’intégration sociale, les délégués régionaux et des donateurs privés.

A l’occasion de la fête de l’Aïd, 200 habits neufs pour enfants ont été aussi offerts, dont un lot a été consacré à l’Union tunisienne d’aide aux insuffisants mentaux (UTAIM).

Consciente de l’importance de la technologie et des outils numériques, l’association a soutenu, aussi, une plateforme digitale d’échange et d’entraide www.covidbot.org permettant de réunir des médecins en ligne avec des patients et citoyens divers à la recherche d’un conseil médical.

D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de FACE Tunisie « Notre lutte contre l’exclusion et pour l’égalité des chances continue sur tous les fronts. Les défis sont énormes. Mais l’espoir existe, si nous contribuons tous à cet élan de soutien communautaire et de solidarité ». Et d’ajouter « l’éducation, la formation aux nouvelles technologies de la communication et la prévention de l’abandon scolaire constituent d’autres champs prioritaires de notre intervention ».

Soutien à l’opération 1 000 tablettes pour les étudiants de l’Université de Manouba

Face Tunisie a signé, au mois de mai 2020, une convention de partenariat stratégique avec l’Université de Manouba (qui englobe 14 institutions académiques et de recherche universitaire) et ce afin d’appuyer ses programmes de formation et d’insertion professionnelle, ses conférences et séminaires scientifiques et ses actions d’encadrement et d’enseignement à distance.

Les résultats du soutien ont été rapidement visibles. Face Tunisie a, en effet, procédé en partenariat avec la société de promotion du lac de Tunis «SPLT» à l’acquisition et à la livraison de 45 tablettes connectées, au profit des étudiants sans ressources de cette université. L’objectif étant de les aider à accéder aux plateformes d’enseignement à distance dans un souci d’égalités des chances.

Les besoins réels en matériel informatique pour les étudiants, non outillés, ne sont pas tous satisfaits. L’Université estime qu’au moins 1000 étudiants ont un besoin urgent d’accéder aux cours en ligne afin de se préparer aux examens. Un appel au don et au soutien a été lancé.

A bon entendeur. Tous solidaires.