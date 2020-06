À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le programme du Tourisme Durable du réseau One Planet dirigé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) annonce sa nouvelle vision du tourisme mondial: mieux croître, se renforcer et équilibrer les besoins des personnes, de la planète et la prospérité.

La vision “One Planet pour une reprise responsable du secteur du tourisme“ s’appuie sur les directives mondiales de l’OMT pour relancer le tourisme, dans le but de sortir plus fort et plus durable de la crise de la Covid-19.

Cet effort combiné arrive à un moment où plusieurs destinations dans le monde commencent à assouplir les restrictions sur les voyages et la mobilité et le secteur du tourisme s’apprêtent à reprendre leurs activités tout en tirant des leçons de la pandémie.

Mais pour le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, “la durabilité ne doit plus être un créneau du tourisme mais plutôt la nouvelle norme pour chaque partie de notre secteur. Il s’agit de l’un des éléments centraux de nos directives mondiales sur le redémarrage du tourisme. C’est de notre responsabilité de transformer le tourisme et l’émergence de COVID-19 devient un tournant pour la durabilité“.

Une croissance meilleure, plus durable et résiliente

La vision One Planet appelle à une reprise responsable du secteur du tourisme, qui est fondée sur la durabilité, pour mieux reconstruire. Cela soutiendra la résilience du tourisme afin d’être mieux préparé aux crises futures. La vision soutiendra l’élaboration et la mise en œuvre de plans de relance, qui contribuent aux objectifs de développement durable (ODD) et à l’accord de Paris.

À une époque où les gouvernements et le secteur privé s’engagent sur la voie de la reprise, le moment est venu de continuer à progresser vers un modèle de tourisme plus durable sur les plans économique, social et environnemental.

Le secteur privé s’engage à donner l’exemple

Sabina Fluxà, vice-présidente et chef de la direction du groupe Iberostar, grande société internationale d’hôtellerie et de villégiature, souligne qu’'”il est impératif de rester concentré sur la création d’une manière plus responsable et plus équitable de voyager”, et qu’”Iberostar a réagi en intégrant la durabilité dans des protocoles de sécurité élevés et nous nous engageons davantage dans nos politiques d’économie circulaire pour garantir la gestion correcte de tout nouveau déchet“.

Selon Delphine King, directrice exécutive de The Long Run, une communauté internationale d’entreprises touristiques basées sur la nature, “nos membres conservent collectivement plus de 20 millions d’acres d’écosystèmes fragiles, et aucun de ces travaux n’a cessé malgré la pandémie et la pause touristique, démontrant où se situent les priorités“.

James Thornton, PDG d’Intrepid Travel, l’un des principaux fournisseurs d’expériences de voyage d’aventure, appelle à des actions engagées : “nous pensons que l’action climatique est un engagement collectif envers la durabilité de l’ensemble de l’industrie du voyage et du monde que nous aimons tant explorer”.

La vision One Planet pour une relance responsable du secteur du tourisme est structurée autour de six lignes d’action pour guider la relance du tourisme responsable pour les personnes, la planète et la prospérité, à savoir la santé publique, l’inclusion sociale, la conservation de la biodiversité, l’action climatique, l’économie circulaire et la gouvernance et les finances.

Accédez au document complet La vision One Planet pour une reprise responsable du secteur du tourisme ici.

À propos du programme de tourisme durable One Planet

Le programme One Planet de Tourisme Durable vise à renforcer les impacts sur le développement durable du secteur du tourisme d’ici 2030 à travers du développement, la promotion et l’intensification des modes de consommation et de production durables qui stimulent l’utilisation efficace des ressources naturelles, tout en produisant moins de déchets et en relevant les défis du changement climatique et la biodiversité.

Le programme One Planet de Tourisme Durable est dirigé par l’OMT, avec les gouvernements français et espagnol en tant que co-chefs de file et en collaboration avec le PNUE.