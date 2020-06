Les travaux du projet de construction d’un ouvrage technique sur la route régionale N°128 reliant Ain Oktor et Korbous (gouvernorat de Nabeul), pour un coût de 86 Millions de dinars devront débuter, le 15 juin.

Ce projet prévoit de reconnexion de la route régionale sur 2,5km, via la réalisation de digue maritime sur 1120 mètres, la réhabilitation et le drainage et le confortement du tronçon reliant Korbous, Ain Fakroun et Ain Atrous et la protection de la route contre la chute des roches, selon un communiqué du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire .

Il s’agit également, de lutter contre l’érosion maritime, l’aménagement des espaces publics et verts, de parkings pour les véhicules et les bus et de l’éclairage public.

Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire Moncef Siliti a mis l’accent, jeudi, au cours d’une réunion consacrée aux préparatifs techniques du projet, la nécessité de coordonner entre les différents intervenants aux niveaux central et régional, pour entamer les travaux dans les délais fixés.

Les travaux du projet cofinancé par le budget de l’Etat et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) devraient s’achever vers la fin de 2022.

Siliti a souligné que le projet vise l’ouverture de Korbous via la réalisation d’une route aménagée, le raccourcissement de la distance pour y accéder, la garantie de la sécurité routière, outre l’attrait des investisseurs tunisiens et étrangers pour développer les activités économiques et touristiques de la région et préparer le plan de développement urbain (270 hectares).

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de “Construction des ponts par les routes classées”, financé à 80% par le FADES, dans le cadre d’un accord de prêt conclu entre le Fonds et le gouvernement tunisien, le 28 avril 2017.

Le projet de construction d’un ouvrage technique sur la route régionale N°128 figure parmi sept projets d’infrastructure routière dont le coût global atteint près de 689 millions de dinars dont la réalisation était prévue pour le deuxième semestre de 2019, par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.