Un dossier concernant des soupçons de corruption, de dilapidation de l’argent public et de mauvaise gestion au sein de L’Agence Nationale de Métrologie vient d’être transféré par l’Instance nationale de Lutte contre la corruption (INLUCC) au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis.

Selon l’INLUCC, cette affaire porte sur le versement d’un montant de 250 mille dinars de primes de rendement sans raison légale au profit de 66 agents de l’agence alors que le nombre des bénéficiaires de ces primes ne dépasse pas 34 personnes.

L’agence nationale de Métrologie est un établissement public à caractère non administratif. Sa mission consiste, entre autres, à mettre en œuvre les orientations stratégiques de développement de la politique nationale en matière de métrologie

Elle établit aussi les normes et les guides techniques relatifs à la métrologie et procéder à leur publication en coordination avec l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle.