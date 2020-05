Un audit approfondi des permis et privilèges d’exploitation dans le domaine des hydrocarbures, sera lancé, par les services du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Prendront part à cet audit, les instances de contrôle et d’inspection, avec la participation de la société civile, représentée par un membre de la Coalition tunisienne pour la transparence dans l’énergie et les mines (CTTEM), selon un communiqué, publié sur la page du ministère de l’Energie, de mines et de transition énergétique.