Plus de 40 millions d’euros (127 millions de dinars) ont été mobilisés, pour mettre en œuvre un projet de connectivité de plus de 3000 établissements scolaires, a indiqué le ministre des Technologies de la communication et de la transformation digitale, Mohamed Fadhel Kraiem qui intervenait jeudi à un webinaire sur le thème ” Le secteur numérique post Covid-19, enjeux et challenges “.

” Ce projet, dont les fonds sont assurés par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale (BM), va durer au moins deux ans. L’objectif de ce projet est d’assurer l’égalité de chances, pour bénéficier d’un enseignement à distance, d’autant plus que cette question a fait défaut durant la période de gestion de la crise du covid-19.

En fait, sur 6500 établissements scolaires, il y a 10% qui ne disposent pas de connexion internet. D’ailleurs, aujourd’hui, le taux de pénétration de l’internet fixe dans les foyers est insuffisant, soit un taux de 52%”, “.

“Le projet de connectivité des établissements scolaires, permet d’accélérer le projet de développement de la connexion de très haut débit, qui est un projet très lourd et coûteux.Ainsi, le fait de connecter une école dans une zone excentrée avec un haut débit, permet de généraliser la connexion à plusieurs foyers et institutions dans cette région”,a t-il précisé.

Les opérateurs ne peuvent pas arriver seuls, à développer la connexion de haut débit.

Depuis 2014, le ministre a plaidé pour la connectivité de deux secteurs vitaux; ceux de l’éducation et de la santé, soulignant “si nous avions fait ça depuis quelques années, nous aurions atteint un développement de très haut débit, supérieur à celui réalisé aujourd’hui” Et d’ajouter que l’installation de l’infrastructure nécessaire au niveau des établissements scolaires permet de soutenir la transformation du programme éducatif et l’intégration du projet numérique dans le système éducatif.

Le ministre a fait savoir que Tunisie Télécom dans son programme de développement du très haut débit sur le fixe au titre de l’année 2020, compte doubler ses efforts en la matière par rapport à l’année précédente. Dans les trois ans à venir, l’opérateur téléphonique vise à rattraper le retard, par la rénovation de l’ensemble de ses réseaux et leur extension pour se rapprocher des zones qui ne disposent pas encore du très haut débit