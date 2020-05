La société SOPAT a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire le 13 Mars 2020, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes établis conformément aux dispositions de l’article 300 du Code des Sociétés Commerciales, et constatant que le capital social actuellement fixé à 27.861.250 DT, divisé en 27.861.250 actions de 1 DT chacune, est entièrement libéré, a décidé de l’augmenter d’une somme de Dix Millions (10.000.000) DT en numéraire pour le porter ainsi à 37.861.250 DT et ce par la création de Dix Millions (10.000.000) actions nouvelles d’un montant nominal de 1 DT chacune moyennant une prime d’émission globale de Six Millions 6.000. 000 DT .

Ladite augmentation sera libérée du quart du nominal lors de la souscription, le reliquat sera libéré en une ou plusieurs fois suivant demande du conseil d’administration.

L’intégralité de la prime d’émission sera libérée lors de la souscription.

Le capital social sera augmenté de 10.000.000 dinars par souscription en numéraire et par émission de 10.000.000 actions nouvelles.

 Nombre d’actions à émettre : 10.000.000 actions

 Valeur nominale des actions : 1 DT.

 Forme des actions : Nominative

 Catégorie : Ordinaire

 Libération : le quart du nominal et l’intégralité de la prime d’émission à la

souscription. La libération du reliquat se fera en une ou plusieurs fois suivant appel du Conseil d’Administration.

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d’émission de 1,600 DT, soit 1 DT de valeur nominale et 0,600 DT de prime d’émission.