Le bureau fédéral de la fédération tunisienne de basket-bal (FTBB) réuni mercredi, a décidé d’avancer au 15 juillet, la reprise du championnat de la nationale A séniors, initialement prévue le 1er août.

Les entraînements reprendont le 4 juin prochain pour les clubs qui disputent la phase play-off et le 8 du même mois pou les autres catégories séniors (hommes et dames) précise la FTBB qui publiera prochainement le guide sanitaire pour la reprise des entraînements individuels et de la compétition.

le bureau fédéral rappelle-t-on , avait convenu le 9 mai dernier au cours d’une réunion par visio-conférence conduite par le président Ali Benzarti, avec les représentants des clubs, de reprendre le championnat le 1er août avec au programme les demi-finales aller, tandis que les matches retour auront une semaine après.

Ainsi et selon le nouveau calendrier de la compétition séniors garçons publié jeudi sur la page officielle facebook de la FTBB, les demi-finales aller play-off du championnat se dérouleront le mercredi 15 juillet, le retour le 22 et la Belle (en cas d’égalité) le 25 du même mois.

La finale aller aura lieu le mercredi 8 août et le retour le 12 du même mois et en cas d’égalité la belle est fixée au 15 août.

Concernant la coupe de Tunisie, le retour de la compétition se fera le vendredi 31 juillet ou le samedi 1er août, avec au programme les demi-finales, tandis que la finale est programmée pour le 22 août.