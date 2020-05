Un nouveau guide a été élaboré pour sensibiliser aux droits que disposent les populations affectées par les épidémies liées à la Hépatite A et à la Fièvre Typhoïde.

Ce guide élaboré par Nomad08 (l’Observatoire Tunisien de l’Eau) et le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux vise à rappeler comment réagir face à de telles épidémies et quelles mesures nécessaires revendiquer aux différentes autorités.

” Ces maladies se transmettent, principalement, par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés et par la médiocrité des conditions d’assainissement et d’hygiène “, lit-on dans un communiqué publié lundi.

En effet, en 2018, Nomad08 et le FTDES ont mené une enquête sur la responsabilité des différentes autorités dans la crise liée à l’épidémie d’hépatite A qui a engendré la mort d’un écolier dans la région de MAJEL BEL ABBES en Avril 2017.

Les résultats de cette enquête ont montré que cette crise est, principalement, liée à l’absence d’eau potable, le manque d’information sur la situation sanitaire (voir des tentatives avérées de désinformation), la faible prise en charge médicale (dépistage, vaccination, etc.), le manque des moyens des écoles et l’absence de mesure spécifique sur les problèmes de l’eau dans un tel contexte dû notamment à un manque de coordination entre les différents services publics et les autorités régionales/locales (qui s’explique aussi par une relative absence de responsabilité).

C’est à partir de cette enquête que les deux organisations ont déduit la nécessite de mettre en place un guide, apprend-on de même source.

Le guide est disponible sur le lien suivant : https://ftdes.net/rapports/DepliantHepatiteA.pdf