Le maintien et le soutien de l’exportation ainsi que la rationalisation des importations des produits agricoles et agroalimentaires est une des mesures stratégiques préconisées dans l’étude prospective de l’ITES ” La Tunisie face au Covid-19 à l’horizon 2025 : fondements d’une stratégie conciliant l’urgence du court terme et les impératifs du moyen terme “, publiée vendredi sur son site web.

La Tunisie dispose, en plus de l’huile d’olive relativement épargnée par le Covid-19, de quantités excédentaires de dattes, de fruits de saison et de pommes de terre qui devaient être exportés, au risque de voir apparaître certaines tensions de la part des producteurs se déclencher dans les régions, lit- on dans cette le volet réservé à l’agriculture dans cette étude.

” Au-delà des flux habituels d’exportation qui dépendent de la demande d’importation et des mesures de protection, il convient de convaincre les politiques des pays de destination de la nécessité d’aider la Tunisie à exporter les excédents de production, notamment les produits périssables en lui accordant des avantages tarifaires pour la période de la crise “.

L”étude appelle, ainsi, à renforcer toutes les facilités accordées au niveau de la logistique et du transport aérien et maritime, et à augmenter les subventions versées aux exportateurs pour les aider à couvrir les charges supplémentaires.

Il s’agit également de mobiliser et de dynamiser la diplomatie économique pour contacter les importateurs classiques, trouver de nouveaux clients et suivre de très près les opérations d’exportation.

Pour les importations, l’étude a montré qu’il est nécessaire de tracer une stratégie de rationalisation permettant leur limitation à l’essentiel, comme les produits de base de première nécessité, les outils et matériels de protection contre le virus et les engrais chimiques, les produits de traitement phytosanitaires et les vaccins.