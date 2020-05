Quatre initiatives universitaires tunisiennes liées à la COVID-19 ont été sélectionnées par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans le cadre de son appel?à projets international “Jeunes Chercheurs” lancé pour soutenir, au sein de ses établissements membres, des initiatives d’étudiant·e·s, d’élèves-ingénieur·e·s et de jeunes chercheur·e·s liées à la pandémie.

Un financement de un million d’euros a été réservé à cet appel à projets international, lancé du 10 avril au 05 mai 2020 dans le cadre du plan COVID-19 de l’AUF, dans le but d’accompagner la réponse de la communauté universitaire à la pandémie et de soutenir le développement de solutions à impact technologique et/ou social immédiat pour aider les systèmes de santé et les populations à faire face à cette crise sanitaire inédite.

Sur les 92 projets issus de 87 établissements membres de l’AUF dans 44 pays, quatre projets tunisiens portés par l’Université de Monastir, l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Carthage et l’Université de la Manouba ont été retenus, souligne l’AUF dans un communiqué.

L’AUF rappelle qu’elle a reçu 2 000 projets de 79 pays. Les dossiers recevables ont été évalués par les comités d’experts rattachés aux 10 directions régionales de l’AUF dans les Amériques, en Asie-Pacifique, dans les Caraïbes, en Afrique centrale et Grands Lacs, en Afrique de l’Ouest, en Europe de l’Ouest, en Europe centrale et orientale, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Océan indien.

Ils présentaient une grande variété de domaines : programmes d’aide aux populations vulnérables, fabrication de matériels de protection pour les soignants, projets de recherche sur des médicaments, applications numériques pour étudier la pandémie, etc.

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est le premier réseau universitaire au monde avec 990 établissements membres dans 118 pays, et 59 implantations réparties sur les cinq continents.

Opérateur expert en recherche et savoir de la Francophonie créé il y a près de 60 ans, l’AUF intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou encore le développement durable.