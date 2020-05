La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi, 20 mai 2020, en bonne mine. Le Tunindex a gagné 0,42%, à hauteur de 6 428, 95 points, dans un volume total 4,056 millions de dinars(MD), selon les données publiées sur son site.

Le titre Ciments de Bizerte a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 2,95% à 1,74 dinars(D). De même, le titre ASSAD a augmenté de 2,89% à 6,04 D suivi de titre SOTUVER qui a réalisé une progression de 2,86% à 6,46 D. Dans le vert, les titres CIL et BT ont gagné 2,83% pour clôturer à 16,35 D et 7,25 D.

A la baisse, les titres AIR LIQUIDE et BH ASSURANCE ont régressé respectivement de 2,99% et 2,98¨% pour clôturer la séance à 72,27 D et 26,32 D, suivi d’HEXABYTE qui a réalisé une baisse de 2,89% à 7,38 D. Les titres SAM et AETEC ont chuté respectivement de 2,81% et 2,63% à 3,45 D et 0,37 D.