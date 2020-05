La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi, 19 mai 2020, en grise mine. Le Tunindex a régressé de 0,09%, à hauteur de 6 434,83 points, dans un volume total 2,912 millions de dinars(MD), selon les données publiées sur son site.

A la hausse, les titres Eurocycle et ASSAD ont réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 2,98% pour clôturer la séance à 16,58 dinars(D) et 5,87 D.

De même, le titre SOTUVER a augmenté de 2,95% à 6,28 D suivi de titre STAR qui a réalisé une progression de 2,92% à 121,8 D. Dans le vert, les titres TELNET et CEREALIS ont gagné respectivement 2,88% et 2,10% pour clôturer à 6,41 D et 5,34 D.

A la baisse, le titre SOTEMAIL a régressé de 3% à 2,91 D.

Les titres AIR LIQUIDE et la Compagnie d’assurances et de réassurances ont réalisé une chute de 2,99% pour clôturer la séance à 74,50 D et 52,10 D, suivi de SOTETEL qui a réalisé une baisse de 2,98% à 4 ,22D.

Toujours, dans le rouge, le titre LOND’OR a baissé de 2,93% à 6,29 D .