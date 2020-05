L’encours de la dette publique a atteint 81,710 milliards de dinars pour l’année 2019 et jusqu’à fin août, ce qui équivaut à 73,19% du PIB.

D’après les prévisions, cette tendance haussière devrait se poursuivre, le taux d’endettement ne devrait pas dépasser les 75% du PIB, à la fin de l’année 2019, selon un “rapport sur la dette publique”, que le ministère des Finances vient de publier sur son site web.

Le département des Finances explique la hausse du taux d’endettement par plusieurs facteurs, dont les plus importants demeurent le creusement du déficit budgétaire et les effets négatifs de la dépréciation du taux de change du dinar.

En effet, l’effet cumulé du taux de change sur l’encours de la dette publique durant les trois dernières années (2016, 2017 et 2018) est d’environ 18,698 milliards de dinars, cet effet est dû au glissement accéléré du dinar contre l’euro et le dollar.

Pour l’année 2019, le service de la dette publique (principal et intérêts) devrait atteindre 9,874 milliards de dinars, dont 6,621 milliards de dinars au titre de principal et 3,253 milliards de dinars au titre des intérêts. A la fin août 2019, un remboursement a été effectué au titre du service de la dette, pour un montant de 7,568 milliards de dinars, dont 5,485 milliards de dinars au titre de la dette extérieure et 2,083 milliards de dinars au titre de la dette intérieure.

Au terme de l’année 2018, le service de la dette publique a atteint 7 928 milliards de dinars, enregistrant ainsi une augmentation de 923,4 millions de dinars par rapport à l’année 2017 (7,005 milliards de dinars), contre 5,199 milliards de dinars en 2016.

A la fin de l’année 2018, l’encours de la dette publique avait augmenté de 13,515 milliards de dinars par rapport à 2017, dont 9,417 milliards de dinars résultent de la dépréciation du taux de change du dinar par rapport aux principales devises. Le taux d’endettement avait, ainsi, atteint 77,08% du PIB fin 2018.