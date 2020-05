L’édition virtuelle du Marché du voyage arabe (Arabian Travel Market, ATM Virtual) se tiendra du 1er au 3 juin 2020 au Centre commercial international de Dubaï après que l’évènement ATM en direct ait été reporté au 16-19 mai 2021.

Selon les organisateurs, l’édition virtuelle sera l’occasion de discuter de plusieurs questions liées aux stratégies futures dans le secteur du tourisme, à la vision des hôteliers pour l’après Covid-19, aux éléments de flexibilité permettant à ce secteur de s’adapter à l’évolution de la situation et à l’industrie aéronautique et technologique.

Cette édition virtuelle offrira également l’opportunité de renforcer le réseautage entre les intervenants dans l’industrie du voyage dans la région, en focalisant sur les opportunités et les orientations du tourisme naissant et sur les défis de la pandémie Covid-19 et ses implications directes sur l’industrie du tourisme.

Selon Danielle Curtis, directrice de l’exposition du Marché du voyage arabe au Moyen-Orient cet évènement virtuel offre l’opportunité de travailler avec les leaders de l’industrie du voyage et du tourisme, permet de mettre l’accent sur le rôle principal de cette manifestation dans le renforcement de ces secteurs et de discuter de la feuille de route pour l’après Covid-19 et les perspectives de la reprise.

L’ordre du jour de l’événement comprend des conférences en direct, des tables rondes, des sessions de réseautage ainsi que l’offre d’un large éventail d’opportunités d’affaires en ligne, indique les organisateurs.

Pour participer à cet événement virtuel, les professionnels dans le secteur peuvent s’inscrire à l’adresse suivante: atmvirtual.eventnetworking.com/register/

Par ailleurs, le portefeuille World Travel Market (WTM) a lancé une plateforme qui comprendra les renseignements récents et les orientations aidant les intervenants dans l’industrie du voyage à relever les défis en lien avec la propagation du coronavirus.