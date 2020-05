En réaction à la circulaire n°16 datée, publiée le 14 mai par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, relative à la préparation du budget de l’Etat de 2021 et comportant parmi ses points l’absence de nouveaux recrutements en 2021 à l’exception de certaines spécialités prioritaires, l’Union des Diplômés chômeurs a souligné son rejet catégorique de cette mesure.

Dans un communiqué publié samedi, le bureau exécutif de l’UDC a souligné son refus de faire subir aux diplômés du supérieur longtemps au chômage les conséquences des mauvais choix politiques.

L’UDC appelle le gouvernement à renoncer à la proposition du gel des recrutements puisque la situation des diplômés chômeurs a longtemps duré et s’est même empirée avec la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus.

Elle appelle, en outre, le parlement à examiner dans les plus brefs délais l’initiative législative relative à l’emploi des diplômés au chômage et à l’exposer à tous les députés en séance plénière pour adoption.

Par ailleurs, l’UDC appelle tous ses adhérents ainsi que tous les sans- emploi à se mobiliser pour faire pression sur le gouvernement et imposer la priorisation des recrutements.

A noter que la circulaire n°16 adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux présidents des structures et instances constitutionnelles indépendantes et aux responsables des programmes publics propose aussi le redéploiement des ressources humaines et la non compensation des postes vacants, le report des promotions à 2021 et la rationalisation de l’attribution de la prime de rendement de manière à ce qu’elle ne dépasse pas une moyenne de 80% .