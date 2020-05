Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Tunisie organise, jeudi, un webinaire interactif sous le thème: “L’Entreprenariat Social et Solidaire (ESS) : reconfigurer la Tunisie Post-Covid “via la plateforme en ligne Zoom.

Animé par des experts et expertes de qualité de l’écosystème entrepreneurial tunisien, le débat offre l’occasion de développer une réflexion collective sur la mise en place d’un modèle de promotion des modes d’entreprendre issus de l’Economie sociale et solidaire, lit-on dans un communiqué publié par le PNUD.

Ce webinaire a pour objectif de discuter des répercussions de la pandémie de “Coronavirus” sur l’économie tunisienne et jeter les bases d’un modèle de projets sociaux et solidaires pour la Tunisie sortant de crise en tant que méthode de travail axée sur le bien-être collectif des communautés les plus touchées par la crise, dont principalement les femmes et les jeunes.

Le webinaire établira notamment un diagnostic du système entrepreneurial actuel et les capacités de l’économie sociale et solidaire en Tunisie, une identification des principes de l’entrepreneuriat social et solidaire et ses opportunités, une évaluation de l’engagement politique tunisien en faveur de l’économie sociale et solidaire.

Dans son espace virtuel, ce webinaire réunit une centaine de personnes qui sont des acteurs clés dans le domaine de l’entrepreneuriat, notamment des experts d’organisations publiques et privées, des associations et des institutions financières, des incubateurs pour soutenir les startups, les PME et les très petites entreprises, ainsi que des responsables des politiques de l’emploi, des partenaires sociaux, des représentants des jeunes, des services et des organisations de l’emploi, ainsi que des hommes d’affaires nationaux et internationaux.

Les principales recommandations et pistes d’enquête élaborées par les participants seront préparées pour accompagner la proposition d’un mécanisme de suivi à mettre en œuvre avec toutes les parties prenantes, en particulier les décideurs en matière d’emploi, d’entrepreneuriat et leurs partenaires, lit-on de même source.