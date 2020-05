Il n’y a encore que quelques semaines, le groupe Mila s’affairait à préparer des commandes pour l’exportation de tomates séchées et tomates cerises, lorsque la crise a frappé le pays. Les mesures de confinement ont eu pour effet de diminuer drastiquement la demande en fruits et légumes des restaurants de Tunis et du nord-ouest.

Avec la capacité de nettoyer et d’emballer 600 kg de produits frais par jour, la fondatrice de la société, Nesrine Kharroubi, a rapidement adapté sa stratégie commerciale avec le lancement d’un service de livraison de paniers de fruits et légumes à un prix abordable pour les ménages.

Depuis, cette nouvelle méthode commerciale connaît un énorme succès, avec des commandes en provenance de Siliana, Bizerte, Tunis et Nabeul et plus de 3 000 nouveaux fans sur la page Facebook du groupe.

La formation informatique du personnel du groupe Mila, dispensée par le projet Mashrou3i en 2019, a permis à l’entreprise de créer une base de données de fournisseurs agricoles, ce qui a aidé l’entreprise à réagir rapidement.

La distanciation sociale et des mesures strictes d’hygiène et de stérilisation ont été introduites.

Nesrine a également dû restructurer son équipe de 100 personnes, en réorganisant l’usine en deux parties : l’une pour la préparation des commandes, en particulier lorsque les restrictions de confinement seront assouplies sur les principaux marchés d’exportation du groupe, et l’autre pour le nettoyage et le conditionnement des aliments à destination du marché local.

Si la crise a contraint l’entreprise à s’adapter, elle a également montré la proximité et le potentiel de croissance du marché local.