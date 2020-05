Spécialisée dans la gestion sécurisée des déchets médicaux, “Dasri Sterile” est particulièrement bien placée pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. L’entreprise dessert des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires et des dentistes dans tout le pays, en utilisant la technologie de la chaleur de friction pour stériliser et traiter les déchets infectieux.

Avec l’apparition du Covid-19 en Tunisie, il était essentiel pour la fondatrice, Sondes Bannouri, d’assurer la continuité des services de Dasri Sterile. Une formation sur le Covid-19 a été dispensée à ses 26 employés, et l’entreprise a mis en place des mesures de sécurité accrues pour protéger le personnel : remplacement des tenues lavables par des vêtements de protection jetables et introduction de méthodes de désinfection plus intensives.

La priorité absolue était de rassurer le personnel de l’entreprise sur sa capacité à gérer cette crise et de le former très rapidement aux mesures de protection urgentes requises en cas de pandémie.

Malgré ces défis sans précédent qui touchent l’ensemble de la planète, Sondes et son équipe ont su saisir cette occasion pour prouver l’importance du secteur de la gestion des déchets médicaux.

Avec le soutien du projet Mashrou3i, “Dasri Sterile” a obtenu de nouveaux contrats dans le secteur de la santé à Kairouan et à Sousse.

Une étude d’impact et de danger ainsi que la formation des employés, assurée par Mashrou3i en 2019, permettront à l’entreprise de sortir de la crise plus forte qu’auparavant.