La récolte céréalière pour cette campagne, ne dépassera pas 18 Millions de quintaux, à cause des conditions climatiques, contre une récolte record de 24 millions de quintaux, au cours de la saison écoulée, a fait savoir le chargé des grandes cultures à l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Mohamed Rjaibia.

La baisse de la récolte est due, a-t-il expliqué à TAP, à un déficit pluviométrique enregistré, durant la période allant du mois de décembre 2019 au février 2020, et aussi à une pénurie d’engrais.

Toutefois, les semences sont disponibles et il n’y’aura pas de problèmes de distribution, contrairement aux saisons précédentes, rassure le responsable.

Interrogé sur l’impact de Covid-19 sur la saison de moisson, il a souligné que le confinement sanitaire général et désormais le confinement ciblé ont empêché l’organisation des sessions de formation et de sensibilisation auprès des agriculteurs Ceux-ci ont besoin, d’après lui, de formation en matière de prévention contre les incendies et aussi en réglage des engins de moisson.

Il a appelé, dans ce cadre, les autorités concernées notamment sanitaires à engager, au cours de la saison de moisson, des mesures exceptionnelles au profit des professionnels du secteur.