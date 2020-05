Depuis le 7 mai 2020, les équipes de WIFAK BANK sont mobilisées autour d’une action de solidarité envers les personnels soignants en lutte contre le Covid-19.

Chaque jour plus de 200 repas, préparés par des traiteurs de renom, sont offerts et servis dans les principaux hôpitaux du Grand Tunis et dans les régions.

Par cette action «UN IFTAR POUR NOS SOIGNANTS», WIFAK BANK se mobilise pour soutenir et saluer les efforts louables des personnels de santé, dans leurs luttes au quotidien contre le Covid-19, en leur assurant un Iftar digne de ce mois saint, et à la hauteur de leurs engagements.

Le premier Iftar a été servi à l’hôpital de La Rabta et se poursuivra dans d’autres centres hospitaliers régionaux jusqu’au 20 mai 2020 à Kairouan, au lendemain de la Nuit du doute (27 Ramadan).

Les directeurs des agences WIFAK BANK sont les ambassadeurs de cette belle action solidaire et veillent à sa réussite !

« UN IFTAR POUR NOS SOIGNANTS », c’est un juste rappel de l’esprit de WIFAK BANK, confirmant ainsi ses valeurs de banque engagée et fidèle à son identité de banque universelle opérant conformément aux dispositions de la finance islamique.

WIFAK BANK vous souhaite un Ramadan Moubarak, et protégeons-nous et ainsi que ceux que nous aimons en respectant les gestes barrières.

«WIFAK BANK, La Banque pour tous !»