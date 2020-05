Pionnier de la cybersécurité de renommée mondiale, Eugène Kaspersky est également un voyageur passionné et un adepte du tourisme d’aventure. S’il voyage partout dans le monde, il aime par-dessus tout explorer sa Russie natale et en découvrir les joyaux cachés. Pour partager sa passion et soutenir les start-up et le secteur du tourisme, il lance l’accélérateur en ligne « Kaspersky Exploring Russia ».

La pandémie de COVID-19 a particulièrement frappé l’industrie du tourisme, privant les entreprises du secteur de tout soutien de la part des grands acteurs et, de fait, d’une possibilité de promouvoir leurs nouveaux projets.

L’accélérateur « Kaspersky Exploring Russia » a pour but de rassembler les projets de tourisme en Russie les plus prometteurs, puis d’aider leurs créateurs à donner vie à leurs idées. Ce sont de tels projets qui ont donné à Eugène Kaspersky le goût des voyages et il souhaite aujourd’hui pouvoir à son tour contribuer au développement du secteur touristique.

«La pandémie COVID-19 est une expérience tragique pour le monde entier. Mais elle a aussi révélé un prodigieux esprit d’unité et d’entraide. En attendant de laisser cette période derrière nous, Kaspersky poursuit sa mission principale qui est de maintenir la sécurité dans le cyberespace, mais nous souhaitons également aider les entreprises qui souffrent le plus», explique Eugène Kaspersky.

Il poursuit en déclarant : « Nous allons le faire en leur donnant les moyens de réaliser leurs projets et si possible tirer les leçons de cette période de crise pour réfléchir à de nouvelles approches. … Il est donc important que les entreprises touristiques anticipent. … L’accélérateur aidera à attirer les investisseurs puisque les entrepreneurs participants auront la possibilité de présenter leur projet devant les entreprises, personnalités d’affaires et fonds d’investissements intéressés par le programme».

Pour participer au programme Kaspersky Exploring Russia, il suffit d’avoir un projet lié au tourisme en Russie. Les participants n’ont pas besoin d’avoir une entreprise pleinement opérationnelle, et leur projet peut n’être encore qu’à l’état d’idée dans l’esprit de ses créateurs. Il n’y a pas non plus de restrictions géographiques puisque les participants peuvent venir de n’importe quel pays.

Les participants seront répartis en quatre catégories :

Projets technologiques (start-ups) dans le domaine du Travel Tech

Projets qui rendent le tourisme extrême et de loisirs plus accessible, et qui vulgarisent et créent des infrastructures pour celui-ci ( Infrastructure Track )

) Projets d’entreprises socialement significatifs dans les domaines du voyage et du tourisme ( Social Tech )

) Projets d’entreprises ayant un impact positif sur le développement durable (Sustainability)

Le jury, composé d’Eugène lui-même, de représentants de Kaspersky et d’experts du tourisme, sélectionnera une liste restreinte des projets les plus prometteurs. Les finalistes auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances grâce à une série d’ateliers et de conférences en ligne.