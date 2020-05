Les importateurs qui ont des conteneurs stockés au port depuis quatre mois et 15 jours, sont appelés à parachever les procédures d’enlèvement de leurs marchandises dans les plus brefs délais, a fait savoir, samedi, dans un communiqué le ministère du Transport et de la Logistique.

Cet appel intervient après la décision prise par les autorités de tutelles de procéder à des réductions sur l’enlèvement des marchandises en vertu d’une décision commune entre les ministères du Commerce, du Transport et des Finances, d’aider les importateurs qui ne sont pas parvenus à enlever leurs marchandises du le port de Radès à reprendre leurs activités normalement. Il s’agit également d’alléger l’encombrement que connaissent les plateformes portuaires.

Cette décision stipule une réduction sur les tarifs de déchargement et de manutention des conteneurs pendant une longue période au port de Radès.

Le département ministériel a incité les importateurs à contacter les services de la Société d’aconage et de manutention au port de Radès pour profiter de cette réduction qui prendra fin après 3 mois, selon la décision publiée dans le Journal officiel de Tunisie (JORT) n°40 publié le 8 mai 2020 .