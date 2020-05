Tunisair porte à la connaissance de ses clients qu’après la prorogation de la décision de la fermeture de l’espace aérien tunisien, les tickets achetés avant le 31 mars et valables pour des voyages programmés auparavant entre le 3 mars et 31 mai, demeurent valables jusqu’au 30 juin 2020, vers la même destination et sans frais supplémentaires.

Concernant les voyages programmés après le 30 juin, leurs titulaires peuvent avoir un reçu de la valeur du ticket qui demeure valable 12 mois.

Ils peuvent également, reporter la date de voyage ou changer de destination tout en tenant compte de la différence des prix.