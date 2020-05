Appel à la création d’une société de gestion du champ Nawara (URT)

L’Union régionale du travail à Tataouine appelle, dans un communiqué rendu public, jeudi, le ministère de l’Energie et l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP) à fixer, au plus vite, une date pour une séance de travail consacrée aux points non encoure résolus sur la gestion du champ gazier Nawara (gouvernorat de Tataouine), entré en service à partir du mois de mars 2020.

L’Urt de Tataouine appelle à mettre fin à l’exploitation unilatérale du champ Nawara par l’entreprise autrichienne OMW.

Le syndicat demande de faire participer le partenaire social aux dossiers des recrutement et des contrats de travail et aux négociations à propos de l’organigramme et de la grille des salaires et autres questions liées au climat social à Nawara, lit-on dans le même communiqué.

L’Urt de Tataouine réitère le droit de la région à abriter le siège social de la nouvelle entreprise.