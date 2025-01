Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 1947 ktep, à fin novembre 2024, enregistrant ainsi une baisse de 19% par rapport à la même période de l’année précédente, selon le rapport sur la conjoncture énergétique du mois de novembre 2024, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

La production du gaz commercial sec a diminué, en effet, de 25%, la redevance sur le passage du gaz algérien a enregistré une baisse de 11% à fin novembre 2024 par rapport à fin novembre 2023 en se situant à 824 ktep.

Il convient de noter que le Champ Hasdrubal et celui de Nawara et Chalbia ont enregistré une baisse respectivement de 10%, et de 40%. Idem, pour le champ de Miskar dont la production a régressé de de 22%.

Pour ce qui est du Gaz commercial du sud, sa production a connu une hausse de 15%, à fin novembre 2024 par rapport à la même période de l’année écoulée.

L’observatoire a indiqué une baisse du forfait fiscal sur le transit de gaz d’origine algérienne de 11%, à fin novembre 2024 par rapport à la même période de l’année 2023.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (100% à fin novembre 2024).

A signaler qu’un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien a été enregistré, à fin septembre 2024 d’une quantité de 152 millions de cm3, il est en cours de régularisation à partir du mois d’octobre 2024.

S’agissant des achats du gaz algérien, ils ont enregistré une baisse de 3% entre fin novembre 2023 et fin novembre 2024, pour se situer à 2159 ktep.

L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une baisse de 5% entre fin novembre 2023 et fin novembre 2024 pour se situer à 4147 ktep.